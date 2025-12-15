Скончалась искусствовед, эксперт и экс-замглавы Русского музея Евгения Петрова

Евгения Петрова родилась 13 февраля 1946 года в Ленинграде. С 1966 года и до последнего времени работала в Русском музее, с 1986 года занимала должность заместителя генерального директора по научной работе, позднее — главного эксперта по научно-издательской деятельности. Она была кандидатом искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии художеств, членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и Международного совета музеев (ИКОМ).