Территория СЭЗ «Jibek Joly» стала больше

Постановлением правительства от 10 декабря 2025 года внесены изменения в Положение специальной экономической зоны «Jibek Joly», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, говорится, что специальная экономическая зона «Jibek Joly» расположена на территории Шуского района Жамбылской области в границах согласно прилагаемому плану.

Территория СЭЗ составляет 1205 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.

В конце августа территория СЭЗ была увеличена до 905 гектаров с 505 га.

Соответственно, в новой редакции утвержден план границ СЭЗ.

Как ожидается:

Общий объем инвестиций к 2037 году составит 695 млрд тенге;Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ на 3700 млрд тенге;Количество участников вырастет до 29;Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, составит 2700 единиц;Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 85%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.