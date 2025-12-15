Территория СЭЗ «Jibek Joly» стала больше

Так, говорится, что специальная экономическая зона «Jibek Joly» расположена на территории Шуского района Жамбылской области в границах согласно прилагаемому плану.
Территория СЭЗ составляет 1205 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.
В конце августа территория СЭЗ была увеличена до 905 гектаров с 505 га.
Соответственно, в новой редакции утвержден план границ СЭЗ.
Как ожидается:
Общий объем инвестиций к 2037 году составит 695 млрд тенге;Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ на 3700 млрд тенге;Количество участников вырастет до 29;Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, составит 2700 единиц;Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 85%.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.