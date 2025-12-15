Территория СЭЗ «Jibek Joly» стала больше

Общий объем инвестиций к 2037 году составит 695 млрд тенге;Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ на 3700 млрд тенге;Количество участников вырастет до 29;Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, составит 2700 единиц;Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 85%.