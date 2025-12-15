Выяснилось, что зима ненадолго пришла в Москву и тут же отступаеn

В регионе появился и снег, правда, в символических количествах. В Клину и Волоколамске высота покрова составила около 1 см, в центре Москвы и Тушине — до 2 см, на ВДНХ и в Дмитрове — 3 см, в районе МГУ и Коломне — до 4 см. Больше всего снега зафиксировали в Кашире — около 6 см.