Выяснилось, что зима ненадолго пришла в Москву и тут же отступаеn

14 декабря стало самым холодным днем с начала зимы в Москве и Подмосковье. После продолжительной оттепели температура впервые ушла в уверенный минус, а на землю лег тонкий снежный покров.
В столице воздух остыл до −6,1 градуса, в области — до −8,4. Днем температура колебалась в пределах −5…−8 градусов. Морозы нельзя назвать экстремальными, однако на фоне почти двух недель плюсовых значений погода напомнила о наступлении календарной зимы.
В регионе появился и снег, правда, в символических количествах. В Клину и Волоколамске высота покрова составила около 1 см, в центре Москвы и Тушине — до 2 см, на ВДНХ и в Дмитрове — 3 см, в районе МГУ и Коломне — до 4 см. Больше всего снега зафиксировали в Кашире — около 6 см.
Однако задерживаться зимняя картина не намерена. По данным синоптиков, погодная ситуация в ближайшие дни будет меняться резко. В ночь на 15 декабря в Подмосковье ожидается похолодание до −13 градусов. Днем в Москве прогнозируется −4…−6, в области — до −9, местами возможен небольшой снег.
Далее к центру Европейской части России подойдет циклон. В ночь на вторник морозы сохранятся на уровне −7…−10 градусов, но уже днем температура повысится до 0…+2. К середине недели потепление усилится: показатели окажутся на 6−7 градусов выше климатической нормы, воздух прогреется до +1…+3, а местами и до +5 градусов. Такие значения характерны скорее для конца октября, и выпавший снег в этих условиях начнет быстро таять.
Следующее понижение температуры, по предварительным оценкам, возможно не ранее 23 декабря. Тогда ожидаются значения от 0 до −5 градусов, однако прогноз остается уточняющимся.
Перспективы устойчивой зимней погоды к Новому году пока остаются неопределенными. Синоптики отмечают, что говорить о точном характере новогодней ночи преждевременно, а метеорологическая интрига в этом году сохраняется до последнего.
Фото: Ron Sachs — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press.