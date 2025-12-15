Жители 48 улиц в Сочи частично останутся без воды 15 декабря

В Сочи 15 декабря без воды останутся жители 48 улиц, сообщили в Telegram-канале МУП «Водоканал».
Так, с 09:00 до 18:00 пониженное давление в системе водоснабжения может наблюдаться на Цветном бульваре, в районе домом № 10−12, а полное отсутствие по: ул. Конституции, ул. Юных Ленинцев, ул. Северная, ул. Горького, ул. Роз, ул. Северная ул. Московская и ул. Воровского.
Также частично по ул. Островского, ул. Карла Либнехта, ул. Пластунская, ул. Макаренко, ул. Пригородная, ул. Промышленная, ул. Краснодарская, ул. Шаумяна ул. Поперечная, ул. Голенева ул. Ударная, ул. Дагомысская, ул. Чебрикова, пер. Грузинский, ул. Туапсинская, ул. Невская и пер. Трунова.
Кроме того, по пер. Промышленный, ул. Волгоградская, ул. Одесская, ул. Параллельная, ул. Титова, ул. Труда, ул. Парковая, пер. Зеленый, ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Чайковского, ул. Цветной бульвар, пер. Рабочий, пер. Хлебозаводской, ул. Цюрупы, ул. Виноградная (от 1 до 15 домов) пер. Гуковский, ул. Новая заря, ул. Подгорная, ул. Егорова, ул. Войкова, ул. Первомайская и ул. Навагинская.
Жителей просят заранее запастись водой. Уточняется, что будет организован подвоз воды по обращениям. В первую очередь, ее получат социально значимые объекты.