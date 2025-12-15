Государственной лицензии лишены 12 частных судебных исполнителей

«Прокуратурой города по результатам проверки выявлены факты незаконного снятия частными судебными исполнителями (ЧСИ) ранее наложенных ограничений на выезд из Республики Казахстан должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках). По выявленным нарушениям на имя Министра юстиции Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности».