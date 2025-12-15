Непогода и закрытые дороги вынудили жителей Атырау пересесть с автомобилей в поезд

АСТАНА, 15 дек — Sputnik. Порядка 100 пассажиров перевезли поездом из-за закрытой трассы Актобе — Астрахань, сообщили в КТЖ.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильной трассы Актобе — Астрахань Национальным перевозчиком были оперативно приняты меры по организации перевозки и посадки пассажиров на железнодорожный транспорт. В сложных погодных условиях поезда остаются одним из самых надежных и безопасных способов передвижения», — отметил Национальный перевозчик.
Также в КТЖ призывают казахстанцев учитывать погодные условия при планировании поездок.
Тем временем, акимат Атырауской области сообщил, что в городе были повреждены кровли ряда жилых домов и социальных объектов.
«Специалисты проводят работы по демонтажу обрушившихся частей кровель, а также элементов, представляющих угрозу для жителей и прохожих. Параллельно осуществляется ограждение территорий и меры по обеспечению безопасности. К данным работам привлечены 74 сотрудника управления по ЧС, 8 единиц техники, а также работники предприятия “СпецАвтобаза”. Пострадавших нет», — доложил накануне замначальника управления по ЧС Айбек Куспангалиев.
Спасатели переведены на круглосуточное дежурство, сообщил акимат региона. Днем ранее сообщили о задержку авиарейсов из/в Атырау.