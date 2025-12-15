Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непогода и закрытые дороги вынудили жителей Атырау пересесть с автомобилей в поезд

Власти регионе продолжают устранять последствия стихии.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 15 дек — Sputnik. Порядка 100 пассажиров перевезли поездом из-за закрытой трассы Актобе — Астрахань, сообщили в КТЖ.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильной трассы Актобе — Астрахань Национальным перевозчиком были оперативно приняты меры по организации перевозки и посадки пассажиров на железнодорожный транспорт. В сложных погодных условиях поезда остаются одним из самых надежных и безопасных способов передвижения», — отметил Национальный перевозчик.

Также в КТЖ призывают казахстанцев учитывать погодные условия при планировании поездок.

Тем временем, акимат Атырауской области сообщил, что в городе были повреждены кровли ряда жилых домов и социальных объектов.

«Специалисты проводят работы по демонтажу обрушившихся частей кровель, а также элементов, представляющих угрозу для жителей и прохожих. Параллельно осуществляется ограждение территорий и меры по обеспечению безопасности. К данным работам привлечены 74 сотрудника управления по ЧС, 8 единиц техники, а также работники предприятия “СпецАвтобаза”. Пострадавших нет», — доложил накануне замначальника управления по ЧС Айбек Куспангалиев.

Спасатели переведены на круглосуточное дежурство, сообщил акимат региона. Днем ранее сообщили о задержку авиарейсов из/в Атырау.