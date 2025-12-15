Непогода и закрытые дороги вынудили жителей Атырау пересесть с автомобилей в поезд

«Специалисты проводят работы по демонтажу обрушившихся частей кровель, а также элементов, представляющих угрозу для жителей и прохожих. Параллельно осуществляется ограждение территорий и меры по обеспечению безопасности. К данным работам привлечены 74 сотрудника управления по ЧС, 8 единиц техники, а также работники предприятия “СпецАвтобаза”. Пострадавших нет», — доложил накануне замначальника управления по ЧС Айбек Куспангалиев.