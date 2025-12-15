Муниципальный служащий в Омской области лишен должности за совместительство

По инициативе прокуратуры Усть-Ишимского района Омской области уволен чиновник, нарушивший закон о противодействии коррупции.
Проверка выявила, что директор одного из муниципальных предприятий района одновременно занимал должность специалиста в отделе жилищно-коммунального хозяйства местной администрации. Такое совмещение запрещено законодательством: лица, занимающие руководящие должности в организациях, не могут быть трудоустроены на муниципальную службу.
Прокуратура внесла представление врио главы Усть-Ишимского района, которое было рассмотрено в установленном порядке. В результате мужчина был уволен из администрации.
Ранее мы писали, что омский губернатор опроверг новые фейковые видео с ним от вражеского ЦИПСО.