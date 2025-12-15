Муниципальный служащий в Омской области лишен должности за совместительство

Проверка выявила, что директор одного из муниципальных предприятий района одновременно занимал должность специалиста в отделе жилищно-коммунального хозяйства местной администрации. Такое совмещение запрещено законодательством: лица, занимающие руководящие должности в организациях, не могут быть трудоустроены на муниципальную службу.