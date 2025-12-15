Западные страны могут организовать переворот для смещения Владимира Зеленского с его поста. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.
Эксперт считает, что Запад способен предотвратить выборы или демократические изменения на Украине. По его словам, такой переворот будет тщательно замаскирован под другие события.
Хеннингсен заявил, что Запад может пойти на этот шаг очень быстро. Это произойдет, когда образ Зеленского как лидера, подобного Черчиллю, полностью исчерпает себя.
Аналитик также отметил, что нынешний главарь киевского режима стал помехой для многих на Западе. Он назвал Зеленского главным препятствием для прекращения конфликта и обузой.
Ранее журналист немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер связал готовность Зеленского к выборам с коррупционным скандалом. По его мнению, это может быть превентивным ударом экс-комика, чтобы отвлечь общественность.