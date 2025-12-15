От 960 тысяч рублей: в Башкирии пустят с молотка конфискованное имущество

Росимущество Башкирии объявило о проведении торгов по продаже имущества, арестованного по решениям судебных приставов. В списке 23 лота, большинство из которых — жилые помещения: на аукцион выставлены 17 квартир в разных городах и районах республики.
Торги пройдут в формате электронного аукциона на площадке «РТС-тендер». Прием заявок продлится еще почти месяц — до 12 января. Все лоты имеют обременения — арест, залог, а в ряде случаев и запрет регистрации. Организатор предупреждает, что информацию о возможной задолженности по капитальному ремонту покупателям рекомендуется уточнять самостоятельно.
Полный список квартир, выставляемых на торги:
— Уфа, ул. Кольцевая, 101 — площадь 61,4 кв. м, начальная цена 2 800 000 ₽
— Уфа, ул. Бакинская, 14 — 41,3 кв. м, 4 716 000 ₽
— Уфимский район, с. Волково, мкр. Солнечный, 7 — 39,8 кв. м, 1 192 000 ₽
— Кумертау, ул. Ломоносова, 31б — 42,8 кв. м, 1 972 480 ₽
— Уфа, ул. Степана Кувыкина, 45 — 40,9 кв. м, 4 300 320 ₽
— Белебей, ул. Красная, 105 — 34,6 кв. м, 960 045,17 ₽
— Уфа, ул. Кольцевая, 201, корп. 2 — 60,8 кв. м, 3 359 200 ₽
— Учалы, ул. Новая, 15 — 55 кв. м, 2 871 640 ₽
— Стерлитамак, ул. Артема, 152 — 50,8 кв. м, 2 223 600 ₽
— Уфа, ул. Лесотехникума, 22 — 21,7 кв. м, 1 491 750 ₽
— Октябрьский, мкр. 34-й, 16 — 75 кв. м, 4 127 302,50 ₽
— Октябрьский, ул. Губкина, 4 — 56,6 кв. м, 3 400 000 ₽
— Уфа, ул. Правды, 21 — 80 кв. м, 4 595 763 ₽
— Стерлитамак, ул. Братская, 5 — 44,5 кв. м, 1 652 400 ₽
— Стерлитамак, ул. Худайбердина, 146 — 31,6 кв. м, 1 449 666,16 ₽
— Туймазинский район, с. Серафимовский, квартал 21, 3 — 66,4 кв. м, 1 963 500 ₽
— Стерлитамак, ул. Братская, 5 (второй лот) — 44,5 кв. м, 1 652 400 ₽
Кроме квартир, на продажу выставлены нежилой автопавильон в селе Черкассы, земельные участки и жилые дома. Для участия в торгах необходимо внести задаток и подать заявку через электронную площадку.
