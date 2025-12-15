От 960 тысяч рублей: в Башкирии пустят с молотка конфискованное имущество

Торги пройдут в формате электронного аукциона на площадке «РТС-тендер». Прием заявок продлится еще почти месяц — до 12 января. Все лоты имеют обременения — арест, залог, а в ряде случаев и запрет регистрации. Организатор предупреждает, что информацию о возможной задолженности по капитальному ремонту покупателям рекомендуется уточнять самостоятельно.