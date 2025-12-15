Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 15 декабря 2025: Как ПАС призывает стучать на соседей, друзей и знакомых; жителей Молдовы обманули — налогами обложат все посылки с Temu и Aliexpress; кто и почему в

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 15 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 15 декабря 2025:

1. ПАС призывает стучать на соседей, друзей и знакомых: Мало нам тотального контроля в Молдове, еще и жалобы ждут о несчастных получателях компенсаций за отопление — даже если померещилось.

2. «Пусть, торговцы, приобретающие большие партии, и платят налоги, — зачем простой люд обдирать»: Жителей Молдовы в очередной раз обманули, собираясь обложить сборами все посылки с Temu, Aliexpress и других сайтов.

3. Видео гибели прохожего под колесами автобуса в Кишиневе активно распространяется по сетям: Мужчине, упавшему под колеса общественного транспорта, было около 40 лет — сообщаем подробности.

4. В соцсетях продолжают возмущаться отсутствием компенсаций за отопление в Молдове: «Я не знала, что из пособия, на которое я должна покупать подгузники, салфетки для ребёнка, нужно ещё оплачивать счета».

5. Суровой зимы пока не ожидается: Всю неделю жителей Молдовы ждут плюсовые температуры — до +7 градусов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

