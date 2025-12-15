Топ-5 главных новостей в Молдове 15 декабря 2025: Как ПАС призывает стучать на соседей, друзей и знакомых; жителей Молдовы обманули — налогами обложат все посылки с Temu и Aliexpress; кто и почему в

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 15 декабря 2025:
1. ПАС призывает стучать на соседей, друзей и знакомых: Мало нам тотального контроля в Молдове, еще и жалобы ждут о несчастных получателях компенсаций за отопление — даже если померещилось.
2. «Пусть, торговцы, приобретающие большие партии, и платят налоги, — зачем простой люд обдирать»: Жителей Молдовы в очередной раз обманули, собираясь обложить сборами все посылки с Temu, Aliexpress и других сайтов.
3. Видео гибели прохожего под колесами автобуса в Кишиневе активно распространяется по сетям: Мужчине, упавшему под колеса общественного транспорта, было около 40 лет — сообщаем подробности.
4. В соцсетях продолжают возмущаться отсутствием компенсаций за отопление в Молдове: «Я не знала, что из пособия, на которое я должна покупать подгузники, салфетки для ребёнка, нужно ещё оплачивать счета».
5. Суровой зимы пока не ожидается: Всю неделю жителей Молдовы ждут плюсовые температуры — до +7 градусов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».
Вот как отвечают на этот вопрос пользователи соцсетей (далее…).
Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».
По мнению политолога Жосу, заявления Минтруда о «снижающейся бедности» выглядят бодро лишь на бумаге, а в реале дела обстоят иначе (далее…).
Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.
Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…