В Омске снова продают действующий комплекс «Жар-птица» у реки Омь

На «Авито» вновь появилось предложение о продаже действующего комплекса «Жар-птица». В объявлении указано, что объект объединяет банный комплекс, гостиницу и автосервис. Для посетителей предусмотрены тематические номера с финскими саунами и русской баней, бассейны, а также уличные зоны отдыха с беседками и мангалами.
Банный комплекс размещён в отдельно стоящем здании площадью около 1,2 тысячи кв. м. В продажу также включён земельный участок площадью 2,6 тысячи кв. м. Комплекс находится в Центральном округе Омска на берегу реки Омь, по адресу: улица 14-я Линия, 2а.
Кроме банного комплекса, в здании работают гостиница и помещения, отведённые под автосервис. По информации из объявления, бизнес продолжает функционировать и приносит доход. Причины продажи не уточняются. Стоимость всего комплекса заявлена на уровне 43,5 млн рублей.
Отмечается, что объект выставляют на продажу не первый год. Изначально его стоимость составляла 68 млн рублей. В октябре прошлого года цену снизили до 64,8 млн рублей, однако покупателя тогда не нашли.