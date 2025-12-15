В Омске снова продают действующий комплекс «Жар-птица» у реки Омь

На «Авито» вновь появилось предложение о продаже действующего комплекса «Жар-птица». В объявлении указано, что объект объединяет банный комплекс, гостиницу и автосервис. Для посетителей предусмотрены тематические номера с финскими саунами и русской баней, бассейны, а также уличные зоны отдыха с беседками и мангалами.