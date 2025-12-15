Специалист раскрыл данные о радиационном фоне в Беларуси из-за работы БелАЭС

Начальник цеха радиационной безопасности предприятия «Белорусская атомная электростанция» Александр Ракавчук в эфире телеканала СТВ раскрыл данные о радиационном фоне в Беларуси из-за работы БелАЭС.
Он акцентировал внимание на том, что Белорусская АЭС в Островце работает в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, а также подтверждает безопасную эксплуатацию. Ракавчук заметил, что подобное очень важно. И добавил, что на БелАЭС придерживаются тех установленных нормативов, которые гарантируют при их соблюдении непревышение установленных доз облучения белорусов.
По его словам, специалистами проводятся замеры на территории санитарно-защитной зоны, в зоне наблюдения.
— Это те населенные пункты, в которых установлены наши посты автоматизированной системы контроля. Характеризуют радобстановку по мощности дозы, они не превышают характерных для естественного радиационного фона и составляют до 0,12 мкЗв/ч, — уточнил Александр Ракавчук.
Начальник цеха заметил, что деятельность Белорусской АЭС никаким образом не отражается на естественно сложившейся ранее (то есть до момента строительства станции) обстановке. Он добавил, что на БелАЭС каждый год в рамках демонстрации открытости проводят расчет дозовых нагрузок с учетом выбросов и сбросов в окружающую среду.
— При установленных значениях для нашего населения, проживающего в зоне наблюдения, 10 мкЗв в год — это минимально значимая доза. Мы достигаем параметров, не превышающих 5−6 мкЗв в год. Это достаточно низкие параметры. Это характеризует наше состояние, — заявил Ракавчук.
