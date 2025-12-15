Специалист раскрыл данные о радиационном фоне в Беларуси из-за работы БелАЭС

Он акцентировал внимание на том, что Белорусская АЭС в Островце работает в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, а также подтверждает безопасную эксплуатацию. Ракавчук заметил, что подобное очень важно. И добавил, что на БелАЭС придерживаются тех установленных нормативов, которые гарантируют при их соблюдении непревышение установленных доз облучения белорусов.