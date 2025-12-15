Объяснено, почему новогодние подарки чиновникам могут обернуться уголовкой

При этом даже недорогой подарок способен вызвать вопросы у правоохранительных органов, если будет установлена связь между его передачей и решениями должностного лица. Ключевым фактором становится не цена, а мотив: имелась ли зависимость между дарителем и получателем и ожидалась ли какая-либо выгода.