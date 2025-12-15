Объяснено, почему новогодние подарки чиновникам могут обернуться уголовкой

В преддверии Нового года в России традиционно активизируется обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами. Однако на фоне праздничной суеты возрастает и риск нарушить антикоррупционное законодательство: обычный презент может быть расценен как взятка или подкуп.
Юристы напоминают, что для госслужащих и работников бюджетной сферы действуют наиболее жесткие ограничения. Закон о противодействии коррупции запрещает принимать подарки, если они связаны с исполнением служебных обязанностей. Допускаются лишь символические презенты стоимостью до 3000 рублей, а также протокольные сувениры, врученные на официальных мероприятиях или от имени организации.
При этом даже недорогой подарок способен вызвать вопросы у правоохранительных органов, если будет установлена связь между его передачей и решениями должностного лица. Ключевым фактором становится не цена, а мотив: имелась ли зависимость между дарителем и получателем и ожидалась ли какая-либо выгода.
В коммерческом секторе формального ценового порога не существует. Компании вправе самостоятельно устанавливать внутренние антикоррупционные правила — лимиты стоимости подарков, обязательную регистрацию презентов и декларирование сотрудниками полученных благ. Передача дорогого алкоголя, техники или туристических поездок менеджеру другой фирмы может быть квалифицирована как коммерческий подкуп, особенно если стороны связаны закупками, тендерами или контрактами.
При разбирательствах суды, как правило, изучают деловую переписку, условия договоров и последовательность событий, чтобы установить причинно-следственную связь между подарком и выгодным для дарителя решением.
Эксперты советуют придерживаться простых правил. Подарки должны быть символическими — канцелярия, корпоративная продукция, недорогие сувениры или сладкие наборы. Кроме того, презент желательно адресовать не конкретному человеку, а организации в целом, чтобы исключить личную заинтересованность.
В случае сомнений наиболее безопасным вариантом считается официальное поздравление без материального выражения — например, письмо или публичное обращение от имени компании.
Незаконное получение подарков для должностных лиц может повлечь серьезные последствия: от служебной проверки и увольнения по утрате доверия до административной или уголовной ответственности. Для дарителя риски также существенны — законодательство предусматривает крупные штрафы, а в ряде случаев и лишение свободы.
Юристы подчеркивают, что новогодний этикет не отменяет действие закона. Если подарок может быть истолкован как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем, он перестает быть поздравлением и превращается в правовую проблему.
