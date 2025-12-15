Kyodo: Япония впервые за полвека останется без панд из-за отношений с Китаем

Сейчас в Японии живут две панды, которые арендуются у Китая. Уточняется, что панды Сяо-Сяо и Лей-Лей являются главной достопримечательностью зоопарка Уэно в Токио. По данным агентства, медведей должны вернуть китайской стороне в январе 2026 года.