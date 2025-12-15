Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kyodo: Япония впервые за полвека останется без панд из-за отношений с Китаем

Япония впервые с 1973 года останется без китайских панд для своих зоопарков из-за ухудшения отношений с Пекином. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Япония впервые с 1973 года останется без китайских панд для своих зоопарков из-за ухудшения отношений с Пекином. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Авторы материала отмечают, что обострения между государствами обострились после слов японского премьера Санаэ Такаити о Тайване.

Сейчас в Японии живут две панды, которые арендуются у Китая. Уточняется, что панды Сяо-Сяо и Лей-Лей являются главной достопримечательностью зоопарка Уэно в Токио. По данным агентства, медведей должны вернуть китайской стороне в январе 2026 года.

— Перспективы еще одного займа под выращивание панд, рассматриваемого как дипломатический символ дружбы между Японией и Китаем, остаются неопределенными на фоне ухудшения отношений между этими азиатскими соседями, — говорится в сообщении.

Осенью японские власти выразили протест Китаю из-за слов его консула. В своих соцсетях он пообещал отрубить голову Такаити за ее высказывания. Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал слова японского премьера «опасными» и призвал воздержаться от необоснованных обвинений. Он также заявил, что Китай недоволен высказыванием Такаити.

Позже президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Санаэ Такаити порекомендовал ей воздержаться от высказываний о Тайване, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны Китая.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше