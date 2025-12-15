Ричмонд
В Сирии начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры

Правительственные силы Сирии намерены ликвидировать группировки, связанные с ИГ*

Источник: Комсомольская правда

Сирийские правительственные силы начали крупную операцию против боевиков «Исламского государства»* в провинции Хомс и Сирийской пустыне. Она стала ответом на нападение на совместный патруль в Пальмире, сообщает сирийский телеканал «Аль-Ихбария».

Как заявил в эфире представитель сил безопасности Али ас-Суфи, целью операции являются связанные с ИГ* группировки, скрывающиеся в пустынных районах на востоке и юго-востоке страны. Параллельно, по данным Syria TV, возглавляемая США коалиция проводит собственные спецмероприятия по задержанию подозреваемых в том же регионе.

Поводом для действий силовиков стал инцидент в субботу, когда вооружённый мужчина обстрелял совместный патруль. В результате погибли два американских военнослужащих и гражданский переводчик из США.

Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавшим оказался рядовой сотрудник сил безопасности, не занимавший командной должности. Он был ликвидирован в ходе последовавшей перестрелки.

* — Признана террористической организацией и запрещена на территории России.

