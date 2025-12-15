В Сирии начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры

Как заявил в эфире представитель сил безопасности Али ас-Суфи, целью операции являются связанные с ИГ* группировки, скрывающиеся в пустынных районах на востоке и юго-востоке страны. Параллельно, по данным Syria TV, возглавляемая США коалиция проводит собственные спецмероприятия по задержанию подозреваемых в том же регионе.