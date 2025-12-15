Омский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную искусственную ёлку

С приближением Нового года всё больше омичей задумываются о покупке ёлки. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать искусственное дерево, чтобы оно не только радовало глаз, но и было безопасным для здоровья и дома.
В первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на качество изделия: хвоя не осыпается, а ветки — прочно закреплены. Чтобы проверить прочность, можно слегка потянуть за иголки или сжать ветку в ладонь. Качественные материалы быстро восстанавливают форму, не повреждают кожу и не будут крошиться.
Допустим лёгкий запах пластика, но сильный химический запах — тревожный сигнал. Такой аромат может указывать на использование опасных веществ, не соответствующих санитарным нормам.
Отдельное внимание — пожарной безопасности. Ёлка должна быть изготовлена из огнестойких материалов или обработана специальными составами. Эта информация обязательно указывается на упаковке. При её отсутствии — лучше отказаться от покупки.
Также важно изучить маркировку. На упаковке должны быть указаны дата изготовления, состав, правила эксплуатации, данные производителя и адрес организации, принимающей претензии. Всё — на русском языке.
По материалам искусственные ёлки различаются по цене и внешнему виду. Самый бюджетный вариант — ПВХ-плёнка: дерево выглядит натурально, но требует бережного обращения. Изделия из лески дороже, более пушистые, но меньше похожи на настоящую ель. Мягкий пластик — оптимален по всем параметрам: и внешний вид, и прочность, и долговечность. А оптоволоконная ёлка с подсветкой создаёт праздничное настроение даже без игрушек, но обойдётся дороже остальных.
Специалисты советуют осматривать ёлку при хорошем освещении: на поверхности не должно быть подтёков клея, царапин, острых элементов и постороннего запаха. Для уверенности в качестве лучше запросить у продавца сертификат соответствия.