Омский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную искусственную ёлку

По материалам искусственные ёлки различаются по цене и внешнему виду. Самый бюджетный вариант — ПВХ-плёнка: дерево выглядит натурально, но требует бережного обращения. Изделия из лески дороже, более пушистые, но меньше похожи на настоящую ель. Мягкий пластик — оптимален по всем параметрам: и внешний вид, и прочность, и долговечность. А оптоволоконная ёлка с подсветкой создаёт праздничное настроение даже без игрушек, но обойдётся дороже остальных.