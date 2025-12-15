Шедевры Эрмитажа станут ближе жителям Хабаровского края

Документ предусматривает проведение в крупнейшем городе Дальнего Востока «Дней Эрмитажа» и многие другие культурные события, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Уверен, что выставочные, просветительские и научные проекты музея с мировым именем выведут сферу культуры региона на новый уровень, — написал в своем телеграмм-канале Дмитрий Демешин. — «Дни Эрмитажа» планируем провести в 2027 году, главным их событием станет выставка «Зерцало Востока», посвящённая японскому искусству эпохи Эдо и Мэйдзи, где можно будет увидеть уникальные экспонаты, в том числе дары, привезённые цесаревичем Николаем Александровичем из Японии.
Также пройдет инклюзивная выставка «Незримое искусство», на которой будут представлены барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента, а также тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра, древнейшего из ворсовых ковров, и многое другое.
Программа предполагает выставки, лекции, мастер-классы, экскурсии и профессиональные семинары с участием ведущих музейщиков России.
— Безусловно, это знаковое событие для края, — сказал директор гродековского музея Иван Крюков. — Эрмитаж — имперский музей, как и Музеи Московского кремля, с которыми мы уже плодотворно работаем. Теперь мы начнем подготовку совместных мероприятий с крупнейшим музеем мира, первые пройдут уже в следующем году. Детали того, что смогут увидеть хабаровчане, мы обнародуем немного позднее, а в 2027 году в крае пройдут масштабные Дни Эрмитажа.
По словам, Ивана Крюкова, наш музей уже встречался с Эрмитажем на одной площадке. Так, на недавней выставке в Царском селе, посвященной казакам, были представлены коллекции Эрмитажа, музея Царского села и гродековского музея.