Шедевры Эрмитажа станут ближе жителям Хабаровского края

— Безусловно, это знаковое событие для края, — сказал директор гродековского музея Иван Крюков. — Эрмитаж — имперский музей, как и Музеи Московского кремля, с которыми мы уже плодотворно работаем. Теперь мы начнем подготовку совместных мероприятий с крупнейшим музеем мира, первые пройдут уже в следующем году. Детали того, что смогут увидеть хабаровчане, мы обнародуем немного позднее, а в 2027 году в крае пройдут масштабные Дни Эрмитажа.