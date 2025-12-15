За вечер и ночь в Ростовской области сбили 60 беспилотников самолетного типа

За вечер и ночь с 14 на 15 декабря в Ростовской области были уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сводке военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 71 дрон. Из них 52 были сбиты над территорией Ростовской области.
В течение последующей ночи, с 23:00 до 7:00, силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 130 беспилотников, 8 из которых — над Ростовской областью.
Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. К счастью, обошлось без жертв.
Последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах. В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Хозяин одной из машин, самостоятельно начавший тушить огонь, получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Пожар потушил прибывший дежурный расчет.
Также повреждения получили кровли частных домов на улице Всесоюзная в Ростове и в поселке Деркул Тарасовского района. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска. В ряде строений частично повреждено остекление.
В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП остановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске-Шахтинском, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступили к восстановительным работам.
Утром муниципальные комиссии приступят к оценке и фиксации нанесенного ущерба. Пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь, заверил губернатор.
