Паром на Ольхон может прекратить работу с 16 декабря из-за долга

Паромное сообщение с островом Ольхон может быть остановлено 16 декабря 2025 года. Как сообщает мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев, причиной стала задолженность дорожной дирекции региона перед Восточно-Сибирским речным пароходством в размере более 36 миллионов рублей.
— О сложившейся ситуации доложил губернатору Игорю Кобзеву, провел переговоры с министром транспорта и дорожного хозяйства Максимом Лобановым. Сейчас ведутся переговоры на региональном уровне для поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации, — написал в сети Андрей Тыхеев.
Остановка парома раньше запланированного срока создает серьезные риски для жителей острова. Не успел завершиться завоз продуктов первой необходимости, лекарств и топлива. Возникнут проблемы с вывозом мусора. В период до установления ледовой переправы (обычно ее открывают в первой половине февраля, о точных сроках пока говорить рано — Ред.) может возникнуть дефицит товаров и сложности с доступом к медицинской помощи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулуне устранили шесть порывов теплотрасс, однако в микрорайоне Жукова до сих пор не найден еще один порыв. Из-за него в подвалах пяти домов скапливается вода.