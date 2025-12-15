Паром на Ольхон может прекратить работу с 16 декабря из-за долга

Остановка парома раньше запланированного срока создает серьезные риски для жителей острова. Не успел завершиться завоз продуктов первой необходимости, лекарств и топлива. Возникнут проблемы с вывозом мусора. В период до установления ледовой переправы (обычно ее открывают в первой половине февраля, о точных сроках пока говорить рано — Ред.) может возникнуть дефицит товаров и сложности с доступом к медицинской помощи.