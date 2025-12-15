Ричмонд
Премьер Словакии Фицо сравнил Украину с «черной дырой»

Украина — это черная дыра, которая поглощает деньги и светлое будущее Европейского союза (ЕС). Такое мнение в воскресенье, 14 декабря, выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в личном блоге.

— Украина — черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза, — считает политик.

Кроме того, он задался вопросом, сколько денег, полученных Киевом, в итоге было разворовано. Фицо поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Украине.

По данным Bild, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на своего коллегу с Украины Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного решения конфликта.

Политик до этого рассказал, что провел жесткие переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по вопросу урегулирования кризиса на Украине.

Кроме того, при обысках у экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который покинул пост на фоне коррупционного скандала, нашли много странных предметов, связанных с оккультизмом.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше