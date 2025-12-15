Доктор Мясников оценил влияние гормональной контрацепции на риск рака груди

Гормональные противозачаточные средства могут незначительно повышать риск развития рака молочной железы, однако этот риск остаётся минимальным. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале, комментируя данные крупного международного исследования.
По его словам, в рамках анализа, охватившего около двух миллионов женщин, было зарегистрировано 16 385 случаев рака молочной железы. Использование гормональных контрацептивов ассоциировалось с очень небольшим избыточным риском — примерно 13 дополнительных случаев на 100 тысяч женщин в год. При этом вероятность заболевания возрастала по мере увеличения продолжительности применения таких средств.
Мясников подчеркнул, что одновременно гормональная контрацепция может снижать риск развития других онкологических заболеваний, в том числе рака яичников, эндометрия и колоректального рака. Он отметил, что для женщин с повышенным риском рака молочной железы целесообразно рассматривать варианты контрацепции, при которых в исследовании не было выявлено дополнительного риска.
