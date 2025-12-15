Ричмонд
Доктор Мясников оценил влияние гормональной контрацепции на риск рака груди

Риск рака молочной железы при использовании гормональных контрацептивов существует, но он минимален и зависит от длительности приёма, отметил доктор Мясников.

Источник: Аргументы и факты

Гормональные противозачаточные средства могут незначительно повышать риск развития рака молочной железы, однако этот риск остаётся минимальным. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале, комментируя данные крупного международного исследования.

По его словам, в рамках анализа, охватившего около двух миллионов женщин, было зарегистрировано 16 385 случаев рака молочной железы. Использование гормональных контрацептивов ассоциировалось с очень небольшим избыточным риском — примерно 13 дополнительных случаев на 100 тысяч женщин в год. При этом вероятность заболевания возрастала по мере увеличения продолжительности применения таких средств.

Мясников подчеркнул, что одновременно гормональная контрацепция может снижать риск развития других онкологических заболеваний, в том числе рака яичников, эндометрия и колоректального рака. Он отметил, что для женщин с повышенным риском рака молочной железы целесообразно рассматривать варианты контрацепции, при которых в исследовании не было выявлено дополнительного риска.

Ранее доктор Мясников напомнил, что хронический кашель может быть связан не только с заболеваниями дыхательной системы, но и с приёмом некоторых препаратов, в том числе влияющих на артериальное давление, сердечный ритм, тонус сосудов и работу нервной системы. По словам Мясникова, в последние годы специалисты также начали фиксировать связь хронического кашля с средствами, применяемыми для снижения веса и коррекции обменных нарушений, что подтверждается новыми наблюдениями и статистикой.