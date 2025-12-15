Доктор Мясников оценил влияние гормональной контрацепции на риск рака груди

Ранее доктор Мясников напомнил, что хронический кашель может быть связан не только с заболеваниями дыхательной системы, но и с приёмом некоторых препаратов, в том числе влияющих на артериальное давление, сердечный ритм, тонус сосудов и работу нервной системы. По словам Мясникова, в последние годы специалисты также начали фиксировать связь хронического кашля с средствами, применяемыми для снижения веса и коррекции обменных нарушений, что подтверждается новыми наблюдениями и статистикой.