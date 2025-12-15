Ричмонд
Трамп рассказал о планах строительства триумфальной арки в Вашингтоне

Лидер США заявил, что проект арки в столице превосходит парижский вариант во всех отношениях.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил, что в столице страны появится триумфальная арка, которая превзойдет все аналогичные сооружения в мире. Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме, подчеркнув уникальность Вашингтона как крупного города.

По словам Трампа, строительство арки ведется на противоположной стороне Арлингтонского моста от мемориала президенту Аврааму Линкольну. Президент выразил уверенность, что новая арка станет выдающимся сооружением, превосходящим парижскую Триумфальную арку.

«Это нечто настолько особенное, что будет похоже на то, что есть в Париже, но, честно говоря, превосходит парижский вариант во всех отношениях», — выразил уверенность президент США.

В октябре глава службы протокола США Моника Кроули подтвердила планы по возведению арки в Вашингтоне к 250-летию страны. Арка будет располагаться между Арлингтонским кладбищем и мемориалом Линкольну.

