В РФ создана уникальная клеточная модель для поиска причин бесплодия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН разработали уникальную линию клеток, позволяющую моделировать развитие таких патологий, как поликистоз яичников и искать причины этих сбоев. Решение способствует разработке новых репродуктивных технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Линия клеток позволяет изучать ранние этапы развития фолликулов в яичнике, которые ученым трудно воспроизвести в лаборатории, так как такие клетки вне организма быстро теряют свои свойства и способность к делению. Используемые сегодня в исследованиях «бессмертные» клеточные линии, как правило, имеют опухолевое происхождение, что искажает гормональный ответ.
«Исследователям удалось преодолеть эти ограничения, создав стабильную линию клеток. Для этого первичные клетки гранулезы, выделенные из фолликулов мыши, были модифицированы с помощью введения гена человеческой теломеразы. Это позволило клеткам преодолеть лимит деления, сохранив при этом нормальную морфологию и ключевые функциональные характеристики», — сообщили ТАСС в МГУ.
Новая клеточная система позволяет исследовать процессы созревания фолликулов в яичниках и проводить скрининг лекарственных препаратов.
«Клетки адекватно реагируют на гормональную стимуляцию и способны имитировать патологические состояния, такие как синдром поликистозных яичников. Создание подобных клеточных систем — важный шаг к развитию репродуктивных технологий нового поколения», — отметили в пресс-службе университета.
Результаты работы опубликованы в журнале Cells.