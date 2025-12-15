В РФ создана уникальная клеточная модель для поиска причин бесплодия

Линия клеток позволяет изучать ранние этапы развития фолликулов в яичнике, которые ученым трудно воспроизвести в лаборатории, так как такие клетки вне организма быстро теряют свои свойства и способность к делению. Используемые сегодня в исследованиях «бессмертные» клеточные линии, как правило, имеют опухолевое происхождение, что искажает гормональный ответ.