В РФ предложили новый подход к созданию систем стабилизации движения объектов управления

Уточняется, что в отличие от известных, новый подход приводит к функциям управления, не требующим многократных пересчетов и реализуемым программно на бортовых процессорах объектов управления. «Это обстоятельство открывает новые перспективы в сфере полностью автономных роботов, выполняющих задания без вмешательства человека, адаптируясь к условиям эксплуатации и окружающей среды», — отмечается в сообщении.