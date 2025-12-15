Ричмонд
В РФ предложили новый подход к созданию систем стабилизации движения объектов управления

Уточняется, что в отличие от известных, новый подход приводит к функциям управления, не требующим многократных пересчетов и реализуемым программно на бортовых процессорах объектов управления.

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН разработали новый подход к созданию систем стабилизации движений объектов управления по задаваемым траекториям, который позволяет объекту достигать цели даже при непредсказуемых препятствиях. От этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Учеными ФИЦ ИУ РАН разработан новый поход к созданию систем стабилизации движений объектов, заданных своей математической моделью, по траекториям, устанавливаемым в автоматическом или ручном режиме. Результат его применения — единая функция управления, приводящая объект к цели даже при появлении во внешней среде непредсказуемых возмущений (например, ранее отсутствовавшего препятствия)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отличие от известных, новый подход приводит к функциям управления, не требующим многократных пересчетов и реализуемым программно на бортовых процессорах объектов управления. «Это обстоятельство открывает новые перспективы в сфере полностью автономных роботов, выполняющих задания без вмешательства человека, адаптируясь к условиям эксплуатации и окружающей среды», — отмечается в сообщении.

Исследования проводятся в рамках крупного научного проекта при поддержке Минобрнауки России.