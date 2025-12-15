Ведущие «Модного приговора» рассказали, в чем встречать Новый год

Телеведущий Александр Рогов считает бархат одним из главных модных трендов этой зимы. По его мнению, одежда из этого материала не только выглядит статусно, но и хорошо сочетается с другими элементами гардероба. Стилист также советует обратить внимание на бордовые оттенки.