Ведущие «Модного приговора» рассказали, в чем встречать Новый год

До Нового года осталось совсем немного: скоро вся страна будет отмечать один из главных праздников. В чем встретить грядущее торжество, рассказали эксперты шоу «Модный приговор».
2026-й станет годом Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Она ассоциируется с независимостью, а стихия Огня — с энергией и страстью.
В новогоднюю ночь одним из самых удачных вариантов станет ярко-красный наряд. При этом стилисты также советуют обратить внимание на черный, белый и кремовые оттенки.
Телеведущий Александр Рогов считает бархат одним из главных модных трендов этой зимы. По его мнению, одежда из этого материала не только выглядит статусно, но и хорошо сочетается с другими элементами гардероба. Стилист также советует обратить внимание на бордовые оттенки.
Для корпоратива, по словам телеведущих, подойдет образ с платьем в пайетках, поверх которого можно накинуть кожаную куртку. Для домашних посиделок подойдет наряд с ярким акцентным верхом и пижамными штанами, передает Starhit.
Приближение праздников часто омрачается тревогой о предстоящих тратах. Ранее об удачных новогодних подарках на любой бюджет «Вечерней Москве» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.