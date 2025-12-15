Сразу две награды РАХ получила директор музея в Комсомольске

Директор Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре Любовь Ковалева получила сразу две медали Российской академии художеств, — сообщает телеграм-канал Komsagram. Церемония состоялась 12 декабря 2025 года в Дубовом кабинете РАХ.
Медаль «Достойному» вручена за выдающиеся достижения в области искусства и культуры, а серебряная медаль — за организацию и проведение трансазиатских художественно-просветительских проектов. Среди них — выставочные программы «О, Гавана! Транзит», «В стране Изумрудного Будды», «Я нашёл тебя, моя Индия! Лик Бхараты» и «Ожерелье Экватора».
Каждый проект позволил жителям Комсомольска познакомиться с искусством разных стран и культур, узнать о традициях и образах жизни в самых удалённых уголках мира. По словам Ковалевой, такие выставки помогают объединять людей через культуру и создают возможности для образовательных программ и мастер-классов для всех возрастов.
Награды вручала вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова. Признание РАХ стало не только личной наградой для директора, но и оценкой работы всего музея и его международных инициатив.