Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь задержали на 6 часов

Проблемы с бортом ДР 569 возникли ночью 15 декабря. Рейс, следующий из аэропорта Пулково в Большое Савино, по расписанию ожидался в 4:35 часов утра по пермскому времени. Тем не менее в онлайн-табло возле рейса появилась отметка о задержке, а расчётное время прибытия сместили почти на шесть часов — сейчас самолёт ожидается в краевой столице в 10:24 часов утра.