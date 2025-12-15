Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь задержали на 6 часов

Самолёт, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Пермь задержали на шесть часов, сообщает онлайн-табло пермского аэропорта.
Проблемы с бортом ДР 569 возникли ночью 15 декабря. Рейс, следующий из аэропорта Пулково в Большое Савино, по расписанию ожидался в 4:35 часов утра по пермскому времени. Тем не менее в онлайн-табло возле рейса появилась отметка о задержке, а расчётное время прибытия сместили почти на шесть часов — сейчас самолёт ожидается в краевой столице в 10:24 часов утра.
При этом ограничений в самом аэропорту Пулково введено не было. Ранее они действовали в ночь на 14 декабря и продлились почти четыре часа. Тогда пресс-служба Росавиации сообщала, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели для безопасности людей.
14 декабря рейс ДР 569 также прибыл из Санкт-Петербурга в Пермь с задержкой. Вместо 4:35 часов (по расписанию) он приземлился в Большом Савино в 5:48 часов.