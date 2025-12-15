Цены на проезд в поездах дальнего следования выросли в Прикамье на 15%

В ноябре выросли цены на икру лососевых рыб (на 6,5%), мясо индейки (на 4,8%), пельмени, манты, равиоли (на 3,7%), молоко для детей (на 3,2%), яйца куриные (на 2,7%), крупу гречневую (на 2,6%), варенье, джем, повидло, мед (на 3,1%), какао (на 3,3%), кофе (на 1,4%), сыры (на 1,3%), мороженое (на 1%). Одновременно в пределах 4% подешевели сахар, молоко, творог, креветки мороженые, рыба охлажденная и мороженая.