В Иркутске появились таблички о запрете катания на стихийных горках

В администрации Свердловского округа подтвердили, что не все жители поддерживают меры по засыпке стихийных спусков. «Не все родители отдают себе отчет в опасности такого развлечения. В первую очередь мы обрабатываем те горки, которые выходят на проезжую часть или упираются в ограждения, чтобы минимизировать риски», — отметила начальник управления ЖКХ округа Валентина Осипова.