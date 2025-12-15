В Иркутске появились таблички о запрете катания на стихийных горках

В Иркутске устанавливают предупреждения на опасных стихийных горках. Об этом сообщили в мэрии.
В Свердловском округе Иркутска начали устанавливать предупреждающие таблички о запрете катания на природных склонах. Первые информационные баннеры появились на популярном среди горожан спуске в Академгородке, который ведет от улицы Фаворского к Лермонтова. На этом крутом склоне нередки случаи получения травм.
Участок находится в управлении Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, руководство которого приняло решение об установке знаков.
«При катании на “ватрушках” здесь развивается большая скорость, и спортинвентарь становится практически неуправляемым. Ранее мы пытались подсыпать горку песком, но местные жители его разметали. Надеемся, что плакаты заставят родителей задуматься и оградить детей от опасного катания», — прокомментировал замдиректора института по эксплуатации Алексей Левчук.
В администрации Свердловского округа подтвердили, что не все жители поддерживают меры по засыпке стихийных спусков. «Не все родители отдают себе отчет в опасности такого развлечения. В первую очередь мы обрабатываем те горки, которые выходят на проезжую часть или упираются в ограждения, чтобы минимизировать риски», — отметила начальник управления ЖКХ округа Валентина Осипова.
Власти призывают иркутян быть внимательнее и выбирать для зимнего отдыха только официально разрешенные и безопасные места.
