Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Короткий номер экстренной психологической помощи заработал в Беларуси

Белорусы могут получить круглосуточно психологическую помощь по номеру 133.

Источник: Комсомольская правда

Короткий номер экстренной психологической помощи заработал в Беларуси. Подробности приводит «Медицинский вестник».

«Экстренную психологическую помощь можно получить круглосуточно по номеру телефона 133», — сказано в сообщении.

В издании напомнили, что в Беларуси начала работу бесплатная круглосуточная помощь, которую можно получить по короткому номеру. На звонок белорусов будут отвечать психологи государственных организаций здравоохранения.

По короткому номеру можно позвонить в ситуациях, при которых появляется состояние безысходности. К примеру, расставание с близкими, тяжелые соматические заболевания, смерть близкого человека, переживание ситуации насилия и так далее.

В остальных случаях белорусам следует обращаться на личный прием к соответствующим специалистам.

Ранее белорусский врач-инфекционист назвал типичные симптомы гриппа в 2025 году.

Тем временем белорусский врач сказал, как с первого взгляда понять, что у человека грипп.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси: «Холоднее прошлогодней, капризная и со снегопадами».