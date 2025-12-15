Короткий номер экстренной психологической помощи заработал в Беларуси. Подробности приводит «Медицинский вестник».
«Экстренную психологическую помощь можно получить круглосуточно по номеру телефона 133», — сказано в сообщении.
В издании напомнили, что в Беларуси начала работу бесплатная круглосуточная помощь, которую можно получить по короткому номеру. На звонок белорусов будут отвечать психологи государственных организаций здравоохранения.
По короткому номеру можно позвонить в ситуациях, при которых появляется состояние безысходности. К примеру, расставание с близкими, тяжелые соматические заболевания, смерть близкого человека, переживание ситуации насилия и так далее.
В остальных случаях белорусам следует обращаться на личный прием к соответствующим специалистам.
