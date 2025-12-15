Грузовикам запретили ездить по Краснодару днем до конца года

В Краснодаре с 15 по 31 декабря вводится ограничение на движение грузовиков в дневное время. Согласно постановлению мэрии, большегрузы смогут ездить по городу только в ночные часы — с 22:00 до 6:00. Такое решение принято для снижения рисков возникновения транспортных заторов в предновогодний период.