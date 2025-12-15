Грузовикам запретили ездить по Краснодару днем до конца года

В Краснодаре с 15 по 31 декабря вводится ограничение на движение грузовиков в дневное время. Согласно постановлению мэрии, большегрузы смогут ездить по городу только в ночные часы — с 22:00 до 6:00. Такое решение принято для снижения рисков возникновения транспортных заторов в предновогодний период.
Администрация Краснодара рекомендует руководителям торговых центров, складских комплексов, строительных организаций и других предприятий, регулярно использующих грузовые автомобили, планировать перевозки в ночное время.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства получил задание разработать удобные и безопасные маршруты подъезда для грузового транспорта к торговым площадкам. В свою очередь, управление МВД по городу усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения, включая требования по перевозке грузов.