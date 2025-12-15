Ричмонд
Доля отказов выросла кратно: Аналитики сообщили о влиянии скандальной «схемы Долиной» на вторичный рынок недвижимости

Дом.РФ: Схема Долиной влияет на вторичный рынок недвижимости в России.

Источник: Комсомольская правда

Скандальная «схема Долиной» существенно влияет на вторичный рынок недвижимости России. Об этом со ссылкой на директора клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилла Малиновского сообщает РИА Новости.

«Это выражается в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники», — отметил собеседник агентства.

Малиновский добавил, что сейчас все профессиональное сообщество с нетерпением ждет решения Верховного суда по «схеме Долиной». Вердикт должен быть озвучен уже 16 декабря.

А пока большая часть покупателей или отказывается от сделок, в которых продавцами квартир выступают пожилые люди, или просто ждут. Ведь сейчас рецепта для снятия потенциальных рисков оспаривания сделок нет.

Между тем, ранее в Санкт-Петербурге суд впервые прекратил гражданский спор о возврате квартиры прежней собственнице, продавшей ее под влиянием мошенников. Стороны пришли к мировому соглашению.

Кроме того, депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон выдвинули свои предложения, чтобы обезопасить россиян при заключении сделок по купле-продаже квартир.