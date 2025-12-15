Ричмонд
12 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

Астана. 15 декабря. КазТАГ — За прошедшую ночь из Астаны вывезли свыше 21 тысячи кубометров снега более 1,5 тыс. рейсами спецтехники, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном бесперебойном режиме. Снегоуборочные работы ведутся круглосуточно. За минувшую ночь коммунальные службы вывезли из столицы более 21 тыс. кубометров снега 1519 рейсами большегрузов», — говорится в сообщении.

С утра 15 декабря к уборке снега привлечены свыше 3 тыс. дорожных рабочих и около 1,5 тыс. единиц специальной техники. С начала зимнего сезона на снежные полигоны вывезено более 600 тыс. кубометров снега — выполнено 44 706 рейсов большегрузов.

«В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках. Вместе с тем отметим, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов», — отметили в акимате.

В акимате также добавили, что из-за погодных условий, когда днем в городе устанавливается плюсовая температура и снег подтаивает, а ночью происходит резкое похолодание, на проезжей части и тротуарах образуется гололед. Дополнительный риск создал прошедший накануне ночью дождь.

Для обеспечения безопасности передвижения улицы, дороги и пешеходные зоны обрабатываются технической солью.