Для реставрации особняка купца Токарева в центре Красноярска подготовили проект

Особняк, построенный в конце XIX века, изначально был доходным домом купца Токарева. Позже в нем размещались меблированные комнаты гостиниц «Грандотель» и «Метрополь». В 1913—1915 году у здания появился третий этаж — там разместились два магазина. Второй этаж арендовал банк, а третий был жилым помещением. Сейчас здесь находится Красноярский краевой институт развития образования.