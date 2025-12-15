Для реставрации особняка купца Токарева в центре Красноярска подготовили проект

Как сообщают в Службе по государственной охране объектов культурного наследия, планируется полное воссоздание исторического облика здания 1915 года. Реставраторы восстановят утраченные декоративные элементы южного фасада, проведут окраску в соответствии с архивными исследованиями, отремонтируют кирпичную кладку и вернут исторические оконные и дверные заполнения. Также будет смонтирована архитектурная подсветка.
Особняк, построенный в конце XIX века, изначально был доходным домом купца Токарева. Позже в нем размещались меблированные комнаты гостиниц «Грандотель» и «Метрополь». В 1913—1915 году у здания появился третий этаж — там разместились два магазина. Второй этаж арендовал банк, а третий был жилым помещением. Сейчас здесь находится Красноярский краевой институт развития образования.
Реставрация станет частью подготовки к празднованию 400-летия Красноярска. Ранее на разработку научно-проектной документации для этих работ было выделено 9,6 млн рублей.