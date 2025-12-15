Ричмонд
Заработок в 250 тысяч рублей: уфимцам предложили выгодные вакансии

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы опубликовала список наиболее выгодных вакансий с самым высоким уровнем заработной платы.

Топ вакансий по уровню зарплаты:

— ведущий инженер по релейной защите и автоматике / Наладчик АСУ в ООО «Электрощит-Уфа» — зарплата: от 100 до 250 тыс. руб.

— начальник строительно-монтажного участка в ООО «Энергосеть» — зарплата: 180−200 тыс. руб.

— дефектоскопист в ООО «Научно-техническая фирма “Востокнефтегаз” — от 50 до 200 тыс. руб.

— специалист по продажам в ООО «Моториум Рус» — от 40 до 200 тыс. руб.

— заместитель директора в ИП Яруллина Д. Р. — 60−180 тыс. руб.

— токарь-универсал в АО БПО «Прогресс» — 80−120 тыс. руб.

— монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в АО «УППО» — 50−120 тыс. руб.

