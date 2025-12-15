Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до минус шести градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в восточной половине столичного региона будет определяться уходящим антициклоном, а в западной начнет сказываться влияние приближающегося теплого атмосферного фронта. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и южных районах региона, пройдет небольшой снег. Днем в Москве — минус четыре — минус шесть, по области — от трех до восьми градусов мороза. Такие температуры на один-два градуса ниже климатической нормы», — рассказал Леус.
Он также отметил, что будет дуть слабый юго-восточный ветер скоростью от одного до шести метров в секунду.
«Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — добавил синоптик.