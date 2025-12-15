Выживший в ДТП честно рассказал, как заново учился ходить

«Я начал очень осторожно. Со временем уже получалась и рысь, и галоп. Но стоило тренеру отпустить меня с корды (длинная верёвка, на которой гоняют верховых и рысистых лошадей по кругу при выездке, обучении), как моя правая пятка вонзилась кобыле в бок, и она резко понеслась. У меня началась паника. Я дёргал поводья, пытался остановить голосом — ничего не помогало. Тренер что-то кричала, но я не мог разобрать ни слова. Вдруг услышал: “Наклоняйся вперед, ложись ей на холку и сваливайся, только держись”. Я так и сделал — и едва не кувыркнулся, когда Таврия вдруг резко затормозила», — вспоминает иркутянин.