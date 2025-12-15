Выживший в ДТП честно рассказал, как заново учился ходить

21 год назад Станислав Марценюк из Иркутска попал в жуткое ДТП. Тогда ему было всего 13 лет. Он пережил кому. Врачи давали неутешительные прогнозы: шансов выжить мало, а если и очнётся, то окажется в инвалидном кресле. Но он очнулся. Безнадёжность ситуации не сломила его. Сила воли и желание жить заставили иркутянина встать на ноги вопреки всем прогнозам. Станислав рассказал корреспонденту irk.aif.ru, как ему пришлось заново учиться жить.
«В глазах было мутно и меня качало».
В 2004 году отец повёз Стаса в школу на машине. Они сильно опаздывали и поэтому торопились. В какой-то момент их автомобиль влетел в лесовоз, который стоял посередине дороги без включённых габаритных огней и аварийных знаков.
«Удар пришелся в мою сторону. Я сидел на переднем сиденье и не был пристегнут. После удара наступила тьма. Просто провал. У меня было такое чувство, будто моя жизнь в этот момент прервалась», — вспоминает Станислав Марценюк.
В результате аварии Станислав получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. Врачи провели срочную операцию, но не давали никаких надежд — говорили, что он вряд ли выживет. А если даже и очнётся, то, скорее всего, окажется прикованным к инвалидному креслу, если вообще сможет сидеть. Но родные мальчика не теряли веры и были уверены, что он обязательно выживет. Через десять дней Станислав действительно вышел из комы, однако у него оказалась полностью парализована правая сторона тела.
«Я открыл глаза, а вокруг всё было мрачно и размытое. Рядом сидела мама и держала меня за обездвиженную руку. Хотел спросить её о том, что случилось, но не мог произнести ни слова. Попытался встать, но не было сил. И тут я понял — что со мной случилось что-то серьёзное, и снова уснул», — рассказал иркутянин.
После выписки из больницы у Станислава начался новый сложный этап жизни. Но благодаря сильной поддержке родных его восстановление пошло быстрее.
«Меня заново учили поднимать голову, потом сидеть, а затем стоять. Было очень тяжело: голова кружилась, постоянно тошнило, даже во сне. А правая, парализованная рука сжималась в кулак, потому что стягивало все сухожилия и мышцы», — делится сибиряк.
К весне он уже начал понемногу ходить. Но до полного восстановления было ещё далеко. А, поскольку Станислав всегда был очень активным, ему хотелось бегать, играть с друзьями в футбол. И, хотя двигаться с парализованной ногой было трудно, он уговорил родителей отпустить его на улицу.
«Мне было очень тяжело выходить во двор, в глазах было мутно, меня шатало, но я был безумно счастлив», — вспоминает Станислав Марценюк.
Ребята во дворе обрадовались его возвращению и предложили встать на ворота. Но стоило кому-то едва задеть его за плечо, как он сразу упал и не смог подняться. Родители отвезли сына в травмпункт, где обнаружили у него вывих ноги. Однако это было уже победой. Врачи были крайне удивлены — ведь когда мальчика выписывали из больницы, он даже сидеть не мог.
Писал, как «курица лапой».
После аварии Станислав пропустил почти весь восьмой класс. Чтобы не оставаться на второй год, ему пришлось научиться писать левой рукой.
«Всё лето я учился писать, готовясь к учебному году, — признаётся он. — Это было не просто. Писал я очень медленно, как “курица лапой”, но писал. Да и до сих пор замечаю, что мозг по привычке работает под правую руку, поэтому многие действия левой рукой всё равно даются с трудом».
Учился Станислав в гимназии не по месту жительства, поэтому каждый день родные возили его на учёбу. Ходить и подниматься по лестницам ему было тяжело, но именно эти трудности мотивировали его двигаться. Позже он, как и все одноклассники, начал ходить на уроки физкультуры.
«Я вместе со всеми бегал, прыгал, сдавал нормативы. Часто у меня не получалось — нога не поднималась как надо, я падал, поднимался, запинался, и снова падал. Но я не сдавался, потому что очень хотел стать увереннее в себе и физически сильнее», — рассказывает Станислав Марценюк.
Он также признался, что в школе ему было сложно сосредотачиваться на уроках — в голову постоянно лезли посторонние мысли. Чтобы наладить работу мозга, он стал тренировать память: запоминал события, имена и даты, изучал английский язык и читал.
Приседал со штангой весом в 118 кг.
Также Стас ходил в бассейн, левой рукой научился играть в настольный теннис и на гитаре, а в 2008 году занялся конным спортом. Уже после первого занятия ему предложили перейти из реабилитационной группы в спортивную. Станислав начал готовиться к соревнованиям по выездке и ориентированию. В основном он тренировался на коне по кличке Малыш — тот был очень спокойным. А за месяц до соревнований его посадили на кобылу по кличке Таврия.
«Я начал очень осторожно. Со временем уже получалась и рысь, и галоп. Но стоило тренеру отпустить меня с корды (длинная верёвка, на которой гоняют верховых и рысистых лошадей по кругу при выездке, обучении), как моя правая пятка вонзилась кобыле в бок, и она резко понеслась. У меня началась паника. Я дёргал поводья, пытался остановить голосом — ничего не помогало. Тренер что-то кричала, но я не мог разобрать ни слова. Вдруг услышал: “Наклоняйся вперед, ложись ей на холку и сваливайся, только держись”. Я так и сделал — и едва не кувыркнулся, когда Таврия вдруг резко затормозила», — вспоминает иркутянин.
Тренировки не прошли даром: на соревнованиях он занял второе место.
Позже Станислав начал ходить в тренажёрный зал. Он так увлекся тренировками, что спустя семь лет уже мог приседать со штангой весом в 118 килограммов. Вскоре он попал на консультацию к профессору-реабилитологу из Санкт-Петербурга, который объяснил ему, что, хотя от силовых занятий рука начинает лучше разгибаться, в руках и ногах есть множество мелких мышц, которые остаются зажатыми, и ими почти невозможно шевелить. Чтобы справиться с этой ситуацией, они разработали целую программу действий.
Несмотря на все трудности, Станислав Марценюк и не думал ставить крест на личной жизни, и в 2013 году встретил свою будущую супругу.
«Со своей любимой, Марией, я познакомился в интернете. И счастлив!» — признался иркутянин.
Сейчас Станислав работает юристом. По работе ему приходится ездить на судебные заседания в разные регионы. Вместе с супругой они воспитывают 10-летнюю дочь. Кроме того, он успешный блогер. На своём канале он делится тем, что происходит в его жизни, и показывает, как он справляется с разными трудностями.
«Я никогда не зацикливался на том, что со мной произошло. В юности во мне играл максимализм — я верил, что всё смогу и всё получится, — делится Станислав Марценюк. — К сожалению, рука до сих пор плохо сгибается. Всё делаю левой. Да и на правую ногу прихрамываю. Конечно, хотелось бы до конца выпрямить руку, но если честно — сейчас меня уже ничто не беспокоит».