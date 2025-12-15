Первые докфильмы, профинансированные пермским минкультом, готовятся к премьере

В номинации «Короткометражный фильм» победителем стал проект «Четыре зеркала» — история художника Татьяны Нечеухиной, которая после смерти матери обнаружила, что ее сестры и брат воспринимали жизнь в семье совсем не так, как она сама. В их рассказах образ матери разнится до такой степени, что кажется, будто все они говорят о четырех незнакомых друг с другом женщинах. Лучшим полнометражным проектом стал филь «Откуда я уйду» о директоре Чердынского краеведческого музея Ирине Трофимовой.