Первые докфильмы, профинансированные пермским минкультом, готовятся к премьере

Съемки завершены — скоро премьера.
Три документальных фильма, снятых при поддержке министерства культуры Пермского края, готовы к премьере. Они в 2024 году стали победителями первого в регионе питчинга неигрового кино. Еще один фильм-победитель планируется завершить в начале 2026 года.
«Три из четырех фильмов (“Мама впервые”, “8000” и “Четыре зеркала”) в настоящее время готовы, находятся в процессе получения прокатных удостоверений. Организатором предусмотрено фестивальное продвижение готовых проектов, а после — показы для зрителей. Полнометражный фильм “Откуда я уйду” снимали практически целый год, а финальная версия проекта будет готова в начале 2026 года», — рассказали в министерстве культуры Прикамья.
Проекты «Мама впервые» и «8000» стали победителями в номинации «Режиссерский дебют». Авторы первого фильма пытаются раскрыть конфликт высоких требований к современным мамам с тем, на что она способна на самом деле. В центре сюжета — несколько историй материнства. Каждая героиня по-своему проживает новый опыт, сталкивается с проблемами, страхами и переживаниями, радостью и принятием. Команда роуд-муви «8000» проехала на автомобиле от Владивостока до Перми. Фильм рассказывает о том, как обстоятельства приводят людей к незабываемому путешествию через всю страну.
В номинации «Короткометражный фильм» победителем стал проект «Четыре зеркала» — история художника Татьяны Нечеухиной, которая после смерти матери обнаружила, что ее сестры и брат воспринимали жизнь в семье совсем не так, как она сама. В их рассказах образ матери разнится до такой степени, что кажется, будто все они говорят о четырех незнакомых друг с другом женщинах. Лучшим полнометражным проектом стал филь «Откуда я уйду» о директоре Чердынского краеведческого музея Ирине Трофимовой.