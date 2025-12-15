Организаторы новогоднего мероприятия заменили Ларису Долину на Анжелику Варум

Речь идёт о ресторане «Пушкинъ», где у Ларисы Долиной изначально было запланировано 40-минутное выступление в ночь на 1 января. По каким причинам было принято решение об отмене, не уточняется. Также неизвестно, какую сумму могла потерять артистка из-за изменений в программе. При этом, по данным издания, звёзды новогодней ночи в Москве способны заработать от 15 до 20 миллионов рублей. Одной из самых востребованных исполнительниц стала Татьяна Буланова — она даст сразу четыре концерта в столице.