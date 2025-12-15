DM: Свиные головы раскидали на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта

Свиные головы раскидали на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта на пляже Бонди. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Daily Mail.
Местные пришли в ярость на фоне высказываний лидеров мусульманского сообщества города. Последние отказались хоронить террористов, так как не считают их настоящими приверженцами ислама.
— Тому, кто это сделал: ты не доказал ничего, кроме своей ненависти. Ты не решение проблемы, а часть проблемы. Могилы — это места покоя, достоинства и уважения — для всех религий и всего человечества, — цитирует гробовщика Ахмада Храйчи издание.
По предварительным данным, один из злоумышленников был связан с ИГИЛ*. Кроме того, два соответствующих флага обнаружили в машине предполагаемых стрелков.
Исполнители теракта в Сиднее за шесть минут более 100 раз выстрелили в мирных граждан. Проверяются и другие связи с терроризмом, передает ABS News.
14 декабря в австралийском Сиднее произошел теракт. На городском пляже в результате нападения двух неизвестных с оружием погибли 16 человек, еще 40 получили ранения.
Среди пострадавших есть гражданка России — ей прострелили руку. Женщина приехала на праздник на пляж Бондай-Бич, где отмечали первый день Хануки — иудейского праздника.
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.