DM: Свиные головы раскидали на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта

— Тому, кто это сделал: ты не доказал ничего, кроме своей ненависти. Ты не решение проблемы, а часть проблемы. Могилы — это места покоя, достоинства и уважения — для всех религий и всего человечества, — цитирует гробовщика Ахмада Храйчи издание.