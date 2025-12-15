«Мерзли»: Очевидцы рассказали о последних часах жизни Усольцевых перед пропажей

На той же обзорной площадке последний раз был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева, за что в свое время зацепились спасатели, однако это до сих пор это не привело к разгадке исчезновения семьи. В СК говорили, что в Сети телефон Усольцева был как раз вечером 28 сентября.