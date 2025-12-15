«Мерзли»: Очевидцы рассказали о последних часах жизни Усольцевых перед пропажей

Семья пропала в районе поселка Кутурчин 28 сентября, когда отправилась к горе Буратинка. До сих пор их тела, вещи или хотя бы следы не обнаружены.
В день пропажи Усольцевых около 17 часов вечера супруги были на обзорной площадке, рассказала школьный учитель Ярослава Баранова, которую Ирина попросила сделать снимок с семьей. Со слов очевидицы, Сергей нес Арину на плечах, потом она качалась на качелях — все смеялись и выглядели счастливыми, а сама Ирина снимала происходящее на видео.
«Она же попросила Ярославу сфотографировать их всех троих. В кадр попала и собака корги. По словам учительницы, у корги был красивый перламутровый ошейник», — пишет издание.
В какой-то момент Арина на площадке подошла слишком близко к краю обрыва, на что мать сразу сделала ей замечание — девочка послушно отошла назад.
Баранова отмечает, что все трое были легко одеты: на них были шорты и футболки. И все они мерзли.
На той же обзорной площадке последний раз был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева, за что в свое время зацепились спасатели, однако это до сих пор это не привело к разгадке исчезновения семьи. В СК говорили, что в Сети телефон Усольцева был как раз вечером 28 сентября.
Незадолго до этого, около 10 часов утра, на турбазе Усольцевых встретила туристка из Абакана Светлана Счастливцева: там семья общалась с гидом Денисом. Усольцевы интересовались, как добраться до Камня желаний, расположенного на дороге по пути к скале Мальвинка.
Последние же, кто видел семью, это супруги Корчагины: возле их дома Усольцевы оставили машину, которую в итоге обнаружили спасатели и позднее изъяли следователи как вещдок. Очевидцы тогда рассказывали, что семья с большими рюкзаками ушла по маршруту к горе Буратинка.
Как пишет aif.ru, со слов Корчагиных, Ирина в автомобиле переоделась в футболку и шорты, сняв спортивный костюм и жилетку, в которых выезжала с турбазы — к длительному походу супруги с дочерью, судя по всему, не готовились.
Точечные поиски семьи продолжаются. Основная версия СК — несчастный случай, однако в региональном следственном управлении недавно заявили, что все же рассматривают и версию преступления.