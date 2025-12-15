Уроженка Красноярска Мирра Андреева стала лучшей теннисисткой России

В Москве прошла церемония вручения национальной премии «Русский кубок», где Федерация тенниса России отметила лучших спортсменов сезона. Как пишут наши коллеги с сайта Gornovosti, награду «Теннисистка года» получила уроженка Красноярска Мирра Андреева.
Сейчас сибирячка занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, в сентябре 2025 года президент России наградил теннисистку Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.
