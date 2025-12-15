«Погода клеву не помеха»: курганец наловил кучу рыбы в метель. Фото

Курганец наловил рыбы в непогоду и показал в соцсетях (архивное фото).
Курганец наловил кучу рыбы на реке Тобол. В соцсетях рыбак отметил, что такой хороший клев случился во время непогоды со снегом и метелью.
«Еще одно воскресенье пролетело молниеносно. Тобол, жерлички, балансир, живец плотва. Погода клеву не помеха, снег, ветер, метель… Рыба вся ровненькая. Хорошего размера, живчиком берет жадно», — написал мужчина в паблике «Рыбалка В Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». Также он поделился фотографиями улова.
Ранее курганские рыбаки уже делились похожими уловами в соцсетях. Тогда мужчина сообщал, что наловил много рыбы на озере Иткуль в Каргапольском округе, а до этого участники группы хвастались крупным окунем на Тоболе в Белозерском округе и поимкой больших щук в излучинах реки возле деревни Речкино.
