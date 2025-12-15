В МВД предупредили о фейковых документах для обмана жертв мошенников

В МВД России предупредили о распространении поддельных документов, которые используются телефонными мошенниками для создания видимости законной деятельности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.
Как пояснили в ведомстве, такие документы применяются кол-центрами для «легализации» действий курьеров, которые забирают наличные деньги у граждан, ставших жертвами обмана. В частности, в мошеннических схемах фигурирует термин «досудебная бухгалтерская экспертиза», который не существует в правовом поле Российской Федерации.
В МВД подчеркнули, что согласно Федеральному закону № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», экспертиза может проводиться исключительно в рамках судопроизводства либо в целях досудебного урегулирования спора, но только по строго установленной процедуре. Любые «экспертизы», оформленные вне этих механизмов, не имеют юридической силы.
Ранее в МВД предупреждали о новой мошеннической рассылке, распространяемой от имени «Госуслуг». Пользователей переводят в мошеннические каналы, где под предлогом получения выплат их вовлекают в цепочку подписок с предложениями нелегальных сервисов, фальшивых инвестиционных проектов и вредоносных программ. В ведомстве отметили, что подобные схемы остаются эффективными годами, а социальная инженерия по-прежнему является одним из самых уязвимых мест в защите граждан.