В МВД предупредили о фейковых документах для обмана жертв мошенников

Ранее в МВД предупреждали о новой мошеннической рассылке, распространяемой от имени «Госуслуг». Пользователей переводят в мошеннические каналы, где под предлогом получения выплат их вовлекают в цепочку подписок с предложениями нелегальных сервисов, фальшивых инвестиционных проектов и вредоносных программ. В ведомстве отметили, что подобные схемы остаются эффективными годами, а социальная инженерия по-прежнему является одним из самых уязвимых мест в защите граждан.