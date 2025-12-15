В Ростове снесен дом Чернявского на переулке Островского

В Ростове был снесен исторический 150-летний двухэтажный дом в переулке Островского, 75. Об этом сообщает объединение «МойФасад».
Здание, построенное примерно в 1870-х годах Андреем Чернявским, имело первоначальный адрес: Почтовый переулок, № 73. С 1890-х годов владельцем числилась Прасковья Чернявская, которой домом принадлежал как минимум до революции.
Конструкция объекта, судя по остаткам стен, была характерной для того периода: коробка из толстых деревянных пластин, обложенная кирпичом и оштукатуренная.
В 2023 и 2024 годах в этом доме и постройках во дворе продавались квартиры, о чем свидетельствовали объявления на сайтах недвижимости. Однако, по наблюдениям активистов, в течение последнего года здание пустовало.
В настоящее время территория бывшего дома Чернявского расчищается.