В Ростове снесен дом Чернявского на переулке Островского

Простоявший порядка 150 лет дом Чернявского в Ростове снесли.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове был снесен исторический 150-летний двухэтажный дом в переулке Островского, 75. Об этом сообщает объединение «МойФасад».

Здание, построенное примерно в 1870-х годах Андреем Чернявским, имело первоначальный адрес: Почтовый переулок, № 73. С 1890-х годов владельцем числилась Прасковья Чернявская, которой домом принадлежал как минимум до революции.

Конструкция объекта, судя по остаткам стен, была характерной для того периода: коробка из толстых деревянных пластин, обложенная кирпичом и оштукатуренная.

В 2023 и 2024 годах в этом доме и постройках во дворе продавались квартиры, о чем свидетельствовали объявления на сайтах недвижимости. Однако, по наблюдениям активистов, в течение последнего года здание пустовало.

В настоящее время территория бывшего дома Чернявского расчищается.