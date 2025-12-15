Новогодний подарок может обернуться статьей УК: что могут признать взяткой

Адвокат предупредил, что вручение презентов государственным служащим может быть расценено как взятка со всеми вытекающими последствиями по Уголовному кодексу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Антона Пивоварова.
Специалист пояснил, что для бюджетников и чиновников действует строгий запрет на получение подарков, связанных с их должностными обязанностями. Исключение составляют сувениры стоимостью не более трёх тысяч рублей или протокольные презенты от организаций.
Пивоваров отметил, что даже недорогой подарок может стать взяткой, если будет доказана его связь с определёнными действиями чиновника. По его словам, ключевым является не цена подарка, а цель его вручения и наличие служебной зависимости.
В коммерческих компаниях прямого запрета нет, но могут действовать внутренние антикоррупционные правила. Адвокат посоветовал в сомнительных случаях ограничиваться официальными поздравлениями без материальных презентов.
За нарушение правил должностному лицу грозит проверка, увольнение или уголовное дело. Даритель также может столкнуться со штрафом или даже тюремным сроком.
Ранее исследование холдинга «Ромир» показало, что большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей. Такую сумму готовы потратить 70% опрошенных, а 21% намерены уложиться в сумму до пяти тысяч рублей.