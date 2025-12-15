Ричмонд
Крупный банк в Омске заплатит штраф в размере 70 тысяч рублей

АО «ОТП Банк» привлечено к административной ответственности за нарушения при взыскании просроченной задолженности.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области приставы провели проверку подразделения АО «ОТП Банк». В ходе проверки выяснилось, что сотрудники банка не сообщали должникам полную информацию о структуре задолженности и не информировали о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.

Эти действия нарушили требования части 4 статьи 7 и части 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

По итогам рассмотрения дела банк был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ.

Региональное управление ФССП подчеркивает: неправомерные действия профессиональных взыскателей в отношении жителей Омской области пресечены, а соблюдение прав граждан при взаимодействии с коллекторами и банками находится на особом контроле.

Ранее мы писали, что муниципальный служащий в Омской области лишен должности за совместительство.