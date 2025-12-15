Адвокат объяснил, какие новогодние подарки могут быть расценены как взятка

Однако определение «взятки» зависит не столько от стоимости презента, сколько от цели его дарения. Если правоохранители установят, что даритель действовал из выгоды, то такое действие будет считаться уголовно наказуемым. Кроме того, коммерческим подкупом будет считаться передача дорогостоящего алкоголя, путёвок на отдых и другие недешёвые подарки.