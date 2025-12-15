На Тюмень надвигаются 27-градусные морозы

22 декабря ожидается сильный ветер порывами 15 м/с.
В Тюмени ночью 20 и 21 декабря похолодает до −27 градусов. 22 декабря ожидается сильный ветер порывами 15 м/с. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.
«В субботу, 20 декабря, температура воздуха достигнет −14 градусов, ночью опустится до −26. Пасмурно, небольшой снег. Ночью похолодает до −27. Порывы ветра достигнут 7−9 м/с», — указано в прогнозе.
В инфоцентре регионального правительства уточнили, что федеральные трассы обрабатывают от гололеда, техника дежурит круглосуточно. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.