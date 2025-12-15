Расстрел в день Хануки: что известно о теракте на пляже в Сиднее

14 декабря в австралийском Сиднее двое мужчин открыли огонь по местным жителям, которые пришли на пляж отмечать Хануку. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».
Первые новости о случившимся появились утром 14 декабря. Тогда местные полицейские призвали жителей Сиднея избегать района, в котором проходила стрельба, и укрыться в безопасном месте.
По данным сиднейской полиции, в результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Также среди погибших — посланник ХАБАДа раввин Эли Шленгер. Западные СМИ сообщили, что выходец из СССР Алекс Клейтман погиб, защищая свою супругу Ларису. Как рассказала женщина, ее муж поднялся, чтобы прикрыть ее от нападения, после чего получил смертельное огнестрельное ранение.
Также при теракте пострадала гражданка России — ей прострелили руку. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Также Telegram-канал Shot сообщил, что пара из Сочи успела уйти с пляжа за 15 минут до стрельбы. В разговоре с таблоидом девушка призналась, что находится в шоке от новостей, поступающих с пляжа.
В Сети также появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина голыми руками обезвредил террориста, расстреливавшего людей. Он подбежал к стрелявшему со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал оружие из рук. Позже оказалось, что это был торговец фруктами. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия.
Местная полиция классифицировала произошедшее как террористический акт. Позже правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства в машине неподалеку от места стрельбы в Сиднее.
Посольство РФ в Австралии подтвердило, что среди жертв теракта есть выходцы из России.
На фоне произошедшего правительство Австралии рассматривает возможность ужесточить законы об оружии. По данным Daily Mail, террористы за шесть минут выстрелили в мирных граждан более ста раз, а в автомобиле подозреваемых нашли флаг ИГИЛ*. Уточняется, что один из злоумышленников мог быть связан с террористической группировкой.
Известно, что исполнителями теракта могли быть отец с сыном — старший из нападавших был членом стрелкового клуба и соответствовал критериям для получения лицензии на огнестрельное оружие для любительской охоты. Один из предполагаемых террористов погиб, второй находится в больнице.
В результате инцидента местные мусульманские священники отказались проводить похоронные церемонии для террористов.
Также после теракта на мусульманском кладбище в Сиднее неизвестные раскидали свиные головы. Местные пришли в ярость на фоне высказываний лидеров мусульманского сообщества города.
— Тому, кто это сделал: ты не доказал ничего, кроме своей ненависти. Ты не решение проблемы, а часть проблемы. Могилы — это места покоя, достоинства и уважения — для всех религий и всего человечества. Эти люди были мертвы задолго до того, что произошло, они имеют никакого отношения к текущим событиям, — заявил мусульманский гробовщик Ахмада Храйчи.
Также 14 декабря в США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. В результате нападения пострадали не менее 20 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. Погибшие и раненые являются студентами одного из самых престижных частных университетов страны.
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.